الكورة : اخماد حريقين أتيا على أشجار حرجية ومثمرة

الوكيل الاخباري -
أخمدت طواقم الاطفاء بمديرية دفاع مدني غرب اربد وكوادر قسم الحراج بمديرية زراعة لواء الكورة ، اليوم السبت ، حريقين منفصلين أتيا على عشرات الدونمات في منطقتي جديتا ووادي سموع .اضافة اعلان
وقالت مصادر الدفاع المدني لوكالة الانباء الأردنية ( بترا ) إن الحريقين تسببا باتلاف اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما تمت السيطرة عليهما والحيلولة دون امتدادهما الى مساحات أوسع .
وبينت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، أن الحرائق أتت على نحو 70 دنماً من اراضي وادي السموع واتلفت اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما أتى حريق جديتا على نحو 20 دونماً لإحدى مزارع المواطنين وأتلف أشجار زيتون وأخرى مثمرة .