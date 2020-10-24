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السبت، 24-10-2020 07:21 م

الكورة : اخماد حريقين أتيا على أشجار حرجية ومثمرة

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الوكيل الاخباري - أخمدت طواقم الاطفاء بمديرية دفاع مدني غرب اربد وكوادر قسم الحراج بمديرية زراعة لواء الكورة ، اليوم السبت ، حريقين منفصلين أتيا على عشرات الدونمات في منطقتي جديتا ووادي سموع .
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وقالت مصادر الدفاع المدني لوكالة الانباء الأردنية ( بترا ) إن الحريقين تسببا باتلاف اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما تمت السيطرة عليهما والحيلولة دون امتدادهما الى مساحات أوسع .

وبينت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، أن الحرائق أتت على نحو 70 دنماً من اراضي وادي السموع واتلفت اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما أتى حريق جديتا على نحو 20 دونماً لإحدى مزارع المواطنين وأتلف أشجار زيتون وأخرى مثمرة .

 




 

 


 

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