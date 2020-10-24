الكورة : اخماد حريقين أتيا على أشجار حرجية ومثمرة

الوكيل الاخباري -

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أخمدت طواقم الاطفاء بمديرية دفاع مدني غرب اربد وكوادر قسم الحراج بمديرية زراعة لواء الكورة ، اليوم السبت ، حريقين منفصلين أتيا على عشرات الدونمات في منطقتي جديتا ووادي سموع .وقالت مصادر الدفاع المدني لوكالة الانباء الأردنية ( بترا ) إن الحريقين تسببا باتلاف اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما تمت السيطرة عليهما والحيلولة دون امتدادهما الى مساحات أوسع .وبينت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، أن الحرائق أتت على نحو 70 دنماً من اراضي وادي السموع واتلفت اشجاراً حرجية وزيتون ، فيما أتى حريق جديتا على نحو 20 دونماً لإحدى مزارع المواطنين وأتلف أشجار زيتون وأخرى مثمرة .