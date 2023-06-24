الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفرّاية، أنّ "القاعدة الأمنيّة" في جميع أنحاء الأردنّ قويّة ومستقرّة، رغم التحدّيات المتأتّية من الاضطرابات الإقليميّة، منوها بدور الوزارة في حماية الاقتصاد الأردنيّ.

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جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ، لبحث دور وزارة الداخليّة في تطوير الاقتصاد الأردنيّ، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، وعدد من أعضاء الهيئة العامّة للمنتدى، منهم النائب رجائيّ المعشر، والعين عيسى مراد، ومازن الحمّود، والنائب الدكتور هايل عيّاش، وآخرون.



وقدّم الوزير، نظرة مفصّلة عن الجهود الّتي تقوم بها الوزارة، وتضمّنت المساهمات تحقيق الأمن والإدارة والتنمية لرفاه المواطنين ضمن الإمكانات المتوفّرة للوزارة.



وتناول الجهود المبذولة من الوزارة والأجهزة الأمنيّة والإداريّة التابعة لها في دفع عجلة الاقتصاد الأردنيّ، منها التأشيرة الإلكترونيّة الّتي أطلقتها الوزارة، والّتي ساعدت على جذب المزيد من الأفراد والاستثمارات إلى المملكة، لافتاً إلى اعتماد الفيزا لأميركا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة للجنسيّات الّتي تحتاج إلى موافقة مسبقة، جنباً إلى جنب مع إصدار تأشيرات لمدّة 5 سنوات.



كما تحدّث الوزير عن جهود الوزارة في التحوّل الرقميّ لتسهيل إصدار وتمديد الإقامات للمستثمرين وعائلاتهم، بما في ذلك تمكين شركات السياحة من لمّ شمل اللاجئين السوريّين المقيمين في أوروبا وأميركا وكندا مع عائلاتهم في سوريا لمدّة شهر سياحة داخل المملكة، حيث زار المملكة أكثر من 45 ألف سائح منهم خلال هذا العام.



وأشار إلى جهود الوزارة في القضاء على "الإتاوات" الّتي يفرضها المجرمون على المواطنين والتجّار، والتقدّم الّذي أحرزته الوزارة في التصدّي للمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة الناجمة عن "الجلوة العشائريّة".



وأثنى الوزير الفراية على دور المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ في تشجيع الحوارات الإيجابيّة وتقديم المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الجهات ذات الاختصاص، وهو ما يساهم في التأثير الإيجابيّ على صناعة السياسات الاقتصاديّة.