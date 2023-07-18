الجبور يطلع على معسكرات الحسين في محافظتي جرش وإربد

الوكيل الإخباري - اطلع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، على تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 في محافظتي جرش واربد.

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ووفق بيان لوزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، اطلع الجبور يرافقه مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة ومدير معهد التدريب المهني في المحافظة المهندس محمد العتوم ومدير مديرية شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي، على معسكر التدريب المهني في جرش وأبرز فعاليات المعسكر والبرامج التدريبية المهنية التي تشارك بها 40 شابة.



وفي بيت شباب إربد، تفقد الجبور بحضور رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني ومدير مديرية شباب إربد يحيى المومني فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت الذي تشارك به 40 شابة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما.



وأكد الجبور أهمية المعسكرات في تعزيز وتطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر بأساليب حديثة، مشيراً إلى حرص الوزارة على ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 - 2025 وتنفيذ برامج تلامس احتياجات وتطلعات الشباب، لا سيما البرامج التي من شأنها تمكين الشباب من دخول سوق العمل، مثمنا دور الشركاء في تنفيذ مختلف أنواع المعسكرات في كافة محافظات المملكة .



من جهته، أكد الغرايبة دعم مؤسسة التدريب المهني للشباب والشابات من خلال رفدهم بالدورات والبرامج التي تسهم بدخولهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة.