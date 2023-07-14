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الجمعة، 14-07-2023 06:25 م

مختصون بيئيون يدعون لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من اندلاع حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري - دعا مختصون بيئيون إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لتجنب الآثار السلبية لموجة الحر التي تشهدها المملكة حاليا، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من قبل الجهات المعنية للحد من اندلاع الحرائق وبخاصة في المناطق الحرجية.

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وطالبوا بحماية الغابات المنتشرة في محافظات المملكة، وذلك عن طريق رفدها بالكوادر المؤهلة من المختصين، والمراكز المجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحرائق المختلفة حال حدوثها.


وقال الناشط في مجال البيئة المهندس أحمد علاونة، إن المناطق والغابات الحرجية في محافظة إربد والمحافظات المجاورة لها، تتعرض باستمرار للاعتداءات المتكررة سواء أكانت هذه الاعتداءات طبيعية أو بشرية، وجميعها تساهم في التقليل من المساحات الحرجية الخضراء والقضاء عليها.


وبين، أن العديد من المواطنين والمتنزهين يشعلون النار بشكل متعمد في الغابات ما يتسبب في القضاء على أعداد كبيرة من الأشجار الحرجية المعمرة، مما يتسبب بتقليص الغطاء النباتي بشكل كبير، كما يتسبب بالقضاء على الكثير من الحيوانات البرية والطيور المختلفة، داعيا إلى عدم إشعال الحرائق في الغابات والعمل على إزالة الأعشاب الضارة عن طريق الحراثة وليس الحرق وعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق .


ودعت الناشطة في المجال البيئي إيمان مهيدات، المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند إشعال الحرائق في أماكن التنزه مع إتباع إجراءات السلامة العامة والاحتياطات اللازمة لحماية أسرهم، والتأكد من إطفاء النيران المشتعلة قبل مغادرة المكان .


يشار إلى أن ثلاثة حرائق متتالية اندلعت في كل من محافظة عجلون والكرك والعاصمة عمان، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها المملكة حاليا.

 




 

 


 

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