الكوفحي: لن نسمح باعتداء البسطات على شوارع إربد

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي حرص البلدية على تنظيم الأسواق بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وأصحاب البسطات.

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وشدد الكوفحي خلال لقائه عدداً من أصحاب المحال التجارية ومشغلي البسطات، بأن البلدية لن تسمح بوجود اعتداءات على الطرق سواء كان ذلك من البسطات او أصحاب المحال التجارية، وان لن تقبل بأي حال باستمرار الفوضى في شوارع المدينة وأسواقها.



ونوه بأن البلدية لا تمتلك رغبة مصادرة البضائع ولا محاربة الأشخاص في ارزاقهم، وتريد الوصول لحلول تحفظ التوازنات بين جميع الأطراف، منوهاً ان البلدية ليس عاجزة عن تطبيق القانون.



وقال الكوفحي ان القانون أجاز ترخيص البسطات ووضع لها نظاماً برسوم محددة يلزم أصحابها بمكان ومساحة وبضاعة محددة حسب الحاجة لها، مبيناً أنها قامت بتصنيف الشوارع بحيث يمنع في بعضها وجود البسطات تحت أي ظرف كان، وسيتم السماح للبسطات المرخصة بالتواجد في بعض الشوارع، فيما سيتم ربط السماح بتجاوز التاجر على الرصيف بعض الشوارع حسب مساحة وعرض الرصيف.



وأشار إلى أن البلدية على استعداد تام لشراء أو استئجار أماكن قريبة من سوق الخضار "الحسبة" ويتم تأجير البسطات فيها بسعر رمزي، مؤكداً ان البلدية منفتحة على أي اقتراح إيجابي يقدم لها بهذا الشأن.



وأوضح أن البلدية بصدد تركيب كاميرات في بعض الأسواق ومنها حسبة الخضار، على أن يتم ربط هذه الكاميرات مع مديرية الأمن العام.