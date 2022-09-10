السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

السبت، 10-09-2022 02:17 م

الكوفحي: لن نسمح باعتداء البسطات على شوارع إربد

sssssss-750x430


الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي حرص البلدية على تنظيم الأسواق بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وأصحاب البسطات.

اضافة اعلان


وشدد الكوفحي خلال لقائه عدداً من أصحاب المحال التجارية ومشغلي البسطات، بأن البلدية لن تسمح بوجود اعتداءات على الطرق سواء كان ذلك من البسطات او أصحاب المحال التجارية، وان لن تقبل بأي حال باستمرار الفوضى في شوارع المدينة وأسواقها.


ونوه بأن البلدية لا تمتلك رغبة مصادرة البضائع ولا محاربة الأشخاص في ارزاقهم، وتريد الوصول لحلول تحفظ التوازنات بين جميع الأطراف، منوهاً ان البلدية ليس عاجزة عن تطبيق القانون.


وقال الكوفحي ان القانون أجاز ترخيص البسطات ووضع لها نظاماً برسوم محددة يلزم أصحابها بمكان ومساحة وبضاعة محددة حسب الحاجة لها، مبيناً أنها قامت بتصنيف الشوارع بحيث يمنع في بعضها وجود البسطات تحت أي ظرف كان، وسيتم السماح للبسطات المرخصة بالتواجد في بعض الشوارع، فيما سيتم ربط السماح بتجاوز التاجر على الرصيف بعض الشوارع حسب مساحة وعرض الرصيف.


وأشار إلى أن البلدية على استعداد تام لشراء أو استئجار أماكن قريبة من سوق الخضار "الحسبة" ويتم تأجير البسطات فيها بسعر رمزي، مؤكداً ان البلدية منفتحة على أي اقتراح إيجابي يقدم لها بهذا الشأن.


وأوضح أن البلدية بصدد تركيب كاميرات في بعض الأسواق ومنها حسبة الخضار، على أن يتم ربط هذه الكاميرات مع مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222144216140559341

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

1

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

306042057_385895103717730_2877674372203673518_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ما-هي-مشكلات-الأطفال-السلوكية-الأكثر-شيوعا؟

ورشة بإربد تناقش المشكلات السلوكية للأطفال

Screen-Shot-2021-03-04-at-12.38.54-PM-1024x650

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

image.PNG-4

حوارية بالكرك عن دور الشباب في محاربة المخدرات

أخبار متعلقة
301390486_443604301145546_5644759323547474079_n

بلدية إربد توقع اتفاقية لرفع جودة الخدمات المقدمة

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

توجه لإنشاء بوليفارد في إربد يضم أبراجا ومواقف طابقية

300765044_439669751539001_1035447007809284986_n

افتتاح الأيام الطبية المجانية في غرفة تجارة إربد

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: أقل من 20 يوما لإنجاز معاملات المستثمرين بقطاع الإسكان

299525586_434461785393131_2682531273263037816_n

بلدية إربد تجري تعديلات مرورية

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: لا مهلة خامسة لترخيص المحال التجارية