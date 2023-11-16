الكويت تصدر بياناً صارماً وتؤكد تضامنها مع الاردن

الوكيل الاخباري - ادانت دولة الكويت ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمل غير إنساني بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا بقصف اسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.



واكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس، تضامن دولة الكويت ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقيناً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.



وطالبت دولة الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية،ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل.

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