المتقاعدين العسكريين تطلق خدمة دكان المتقاعدين

الوكيل الاخباري- أطلقت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، اليوم الثلاثاء، خدمة بيع المواد الكهربائية للمتقاعدين العسكريين وبشكل مباشر من خلال استحداث موقع دكان المتقاعدين (www.dukaanjo.com).

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وجاء إطلاق هذه الخدمة وفق بيان للمؤسسة، بهدف تسهيل عملية شراء الأجهزة الكهربائية على نظام الأقساط بكل يسر وسهولة، دون الحاجة للحضور إليها او مكاتبها في المحافظات، ويُشترط أن لا يقل صافي راتب المتقاعد العسكري عن 130 دينارا مضافاً إليه قيمة القسط الجديد.



وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، إنه وبهدف تسهيل الإجراءات على المتقاعدين رفاق السلاح، وعدم تكبد عناء الحضور للمؤسسة لإتمام عملية الشراء ، تم استحداث الموقع الإلكتروني ( دكان المتقاعدين) لتقديم خدمات البيع المباشر إلكترونياً للمواد الكهربائية وعلى نظام الأقساط بكل يسر وسهولة شاملاً وصول المنتج إلى المتقاعد مجاناً بدون تحمل أية كُلف إضافية حسب السعر الُمعلن.



وأشارت المؤسسة إلى أن النية تتجه لإشراك اكبر عدد ممكن من الشركات الكبرى المتخصصة في بيع المواد الكهربائية للمشاركة بالموقع لتلبية رغبات واحتياجات المتقاعدين، لتضاف الى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سابقاً بما يخدم مصلحة المنتسبين والمنتفعين.



يذكر أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتضمن العديد من الخدمات والتي تشمل، طلب الانتساب، قروض السيارات، القرض الشخصي، قروض المشاريع الصغيرة، إصدار قسيمة الراتب، كشف الالتزام، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب التوظيف والحج والعمرة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي وإنشاء حساب للاستفادة من الخدمات المتاحة من خلال الرابط التالي www.esarsv.com.