المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإعداد تقرير حالة البلاد 2022

الوكيل الإخباري - يبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد تقرير حالة البلاد 2022، الذي يهدف إلى تطوير إطار استراتيجي للاستجابة للثورة الصناعية الرابعة والنهوض باقتصاد الأردن، بحسب ما ذكر المجلس في بيان السبت.

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وسيسعى التقرير، بحسب البيان، إلى "تطوير وتنفيذ خطة للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة التحول الرقمي، وتقييم آلية التفاعل والدمج بين خطة التحديث السياسي، الاقتصادي والإداري".



والتقرير الخامس لحالة البلاد "سيطرأ عليه تغييرات في منهجية البحث من حيث اعتماده على التركيز على عنوان محدد، حيث إن التقييم الشامل للمؤسسات والوزارات في الأردن قد استنفذ دوره، ولا يكفي عامٌ واحدٌ لمناقشة حالة البلاد العامة خاصة وأن البلاد شهدت ولادة ثلاثة خطط للتحديث، السياسي والاقتصادي والإداري، مع المحافظة على الفكرة العامة من التقرير، والتي تهدف إلى التقييم وتقديم التوصيات للحكومة للخروج بحلول مقترحة مبنية على أساس بحثي علمي وحوار مجتمعي" وفق ما أورد البيان.



وقال رئيس المجلس موسى شتيوي، إن العالم "يشهد تحولات اقتصادية جذرية كالثورة الصناعية الرابعة المدفوعة بتحولات واختراقات تكنولوجية غير مسبوقة"، معتقدا أن "الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة في الأردن لا زالت محدودة وغير منتظمة ولا يوجد إطار ينظم عمل هذه الجهود الفردية، ومن هنا سيأتي دور المجلس في تقرير حالة البلاد".



وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة "ستوفر قيمة مضاعفة للاقتصاد إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح".

