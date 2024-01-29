المجلس القضائي يعقد ورشة عمل للصحفيين عن أسس تغطية اخبار القضاء

الوكيل الاخباري - عقد المجلس القضائي الأردني اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "أسس التغطية الإعلامية لاخبار القضاء" تناول فيها ملخص عن أخلاقيات تغطية الاخبار القضائية والمبادئ الأساسية للتغطية الإعلامية المسؤولة.

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واوضح امين عام المجلس القاضي علي المسيمي حقوق الخصوصية والمعلومات الحساسة، وآليات التعرف على حقوق الخصوصية وتحديات تغطية المعلومات الحساسة.



وأكد المسيمي على اهمية بناء علاقات ايجابية مع المتحدثين الرسميين في الجهات القضائية، مؤكدا أن الصالح العام هو أساس عمل القضاء والإعلام بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.



وشدد على ضرورة بناء جسور تعاون مشتركة مع الإعلام بما يضمن حق نشر الأخبار القضائية عبر ضوابط تضمن عدم التأثير على سير القضايا أو تسيء للاطراف المتقاضية.



وشارك بالورشة عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة.

