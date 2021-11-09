الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 01:03 م

المحاسنة: تكلفة تعلية سد الوالة لغاية الآن 23 مليون دينار

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الوكيل الاخباري- أكدت أمين عام سلطة وادي الاردن منار محاسنة اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل السعة التخزينية لسد الوالة من 9 مليون إلى 25 مليون من المتوقع تسليمه وتشغيله مع بداية الموسم المطري..

واضافت أن تم تصميم سد الوالة من قبل شركات عالمية وخبراء عملت على مراجعة التصميم والاانشاء والاشراف.

وكشفت المحاسنة أن تكلفة التعلية لسد الوالة لغاية الآن 23 مليون لغاية الآن.


وأشار إلى أن التخوف من التعلية  أنه بتصميم مختلف أي انها لم يتم تعليتها بنفس الطريقة هندسيا.

وبينت أن السبب من التعلية هي رفع مساحة الطاقة الاستيعابية ومنع كميات المياه من الهدر

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