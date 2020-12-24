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الخميس، 24-12-2020 06:13 م

المحاكم الشرعية ترفع للملك تقريرها السنوي لعام 2019

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الوكيل الاخباري -  رفعت المحاكم الشرعية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2019.
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وتسلم التقرير رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية، فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي.

ويتضمن التقرير إنجازات المحاكم الشرعية، حيث أظهر نسبة مرتفعة للقضايا المفصولة من القضايا الواردة بلغت 97.4 بالمئة، وقيام مكاتب الإصلاح الأسري بتغيير مسار أكثر من 20 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية، وإنجاز العديد من القضايا والوثائق من قبل محاكم القدس.

 




 

 


 

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