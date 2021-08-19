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الخميس، 19-08-2021 04:15 م

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

مطرقه


الوكيل الإخباري - أنهت المحاكم الفصل في غالبية القضايا التي سجلت لديها في مخالفة قانون الانتخاب التي وقعت خلال فترة الانتخابات النيابية التي أجريت في 2020، وفق ما أفاد الناطق باسم المجلس القضائي وليد كناكرية الخميس.

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وأوضح كناكرية في بيان، أنه "في ضوء المراجعة الشهرية التي تجريها الأمانة العامة للمجلس القضائي حول أعمال المحاكم والنيابة العامة ... فقد بلغ عدد القضايا التي سجلت لدى المحاكم كافة بمخالفات قانون الانتخاب التي وقعت خلال فترة الانتخابات النيابية التي أجريت في عام 2020، 78 قضية منها 38 قضية في محاكم إقليم الوسط و36 في محاكم إقليم الشمال و4 في محاكم إقليم الجنوب".


وتابع أن "43 قضية من هذه القضايا قد فصلت عن المحاكم وانتهت بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يوجد 14 قضية هي قيد التنفيذ لدى المدعي العام المختص لغايات تنفيذ أحكام الإدانة بمرتكبيها، ويبقى لدى المحاكم ما مجموعه 21 قضية منظورة منها 6 قضايا قيد المحاكمة لدى محاكم الدرجة الأولى و9 قضايا منظورة لدى محكمتي التمييز والاستئناف و6 قضايا فصلت بأحكام غيابية أو بمثابة الوجاهي وتم الاعتراض عليها واستئنافها وهي منظورة لدى محاكم الدرجة الأولى".


 




 

 


 

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