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الإثنين، 26-07-2021 03:01 م

الأشغال الشاقة لموظفين حكوميين بقضايا فساد

مطرقه


الوكيل الإخباري - أصدرت هيئات المحاكم المختصة بالنظر في قضايا وملفات الفساد أحكامًا في قضايا وملفات فساد أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في أوقات سابقة.

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مصدر مسؤول في الهيئة قال أن المحكمة المعنيّة أصدرت قرارًا بالحكم على موظفين اثنين من وزارة الأشغال العامة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية مقدارها 19 ألفًا و 469 دينارًا ، حيث نسبت إليهما تهمة الاختلاس والتهاون في واجبات الوظيفة .


كما صدر قرار بالحكم على أحد موظفي ضريبة الدخل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وغرامة أربعة آلاف دينار بتهمة الرشوة . وصدر قرارًا بالحكم على أحد موظفي شركة الكهرباء الوطنية بالحبس مدة سنة وتضمينه مبلغ 20 ألف دينار بتهمة التهاون في واجبات الوظيفة و جناية التزوير واستعمال مزوّر .


 




 

 


 

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