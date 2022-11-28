المحاميد يكرم الفائزات بجائزة رياديات المياه لعام 2022

الوكيل الإخباري - كرم أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ومدير مشروع حوكمة قطاع المياه USAUD شون مكنالي، الفائزات بمبادرة رياديات قطاع المياه بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحضور مساعد أمين عام الشؤون الإدارية والمالية/ الوزارة محمد عفيشات ومساعد أمين عام الشؤون الإدارية/ سلطة المياه عماد القطاونة ومساعد الأمين العام لشؤون الإعلام عمر سلامة ومديرة وحدة دراسات المرأة نيفين الكفوف وعدد من موظفي وموظفات قطاع المياه.

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وقال المحاميد إن هذه المبادرة تأتي إيمانا من الوزارة وحسب التوجيهات الملكية السامية بإدماج وتمكين المرأة العاملة في مختلف القطاعات حيث يعد قطاع المياه من القطاعات الرائدة في دعم وتعزيز المرأة.

وأكد أمين عام وزارة المياه والري على العلاقة التشاركية والتكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تتجسد في تبادل الأدوار للنهوض بالمجتمع والعمل المؤسسي الناجح.



وأشار المحاميد إلى أحقية المرأة في الوصول إلى المراكز القيادية والريادية، خاصة العاملة المبدعة لتكون مثالا يحتذى فيه بالإبداع العملي، مؤكدا على تقديم الوزارة الدعم الفني والمادي والمعنوي الكامل للمرأة العاملة في القطاع وتحفيزها على التقدم في المجالات العملية كافة وتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارية إلى جانب عمل دورات وبرامج تدريبية فاعلة لزيادة كفاءتها وإنجازها في العمل وتشجيعها على الإبداع.



من جانبه ثمن شون مكنالي ومدير مشروع حوكمة قطاع المياه USAUD الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المشروع ودعم قطاع المرأة، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون باستمرار مع الشركاء لتقديم ما هو أفضل للقطاع، فضلا عن تنفيذ أسياسيات إدماج النوع الاجتماعي لما له من أثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



يذكر أنه تم تشكيل لجنة فرز نتائج مبادرة رياديات قطاع المياه وخلصت بعد دراسة كافة طلبات المرشحات بقبول (5) طلبات تنطبق عليها الشروط واختيار أعلى (3) مرشحات تقييما بالمفاضلة وهن (مدير ادارة جودة المياه) ماجدة الزعبي من شركة مياه الأردن – مياهنا بالمركز الأول، (مدير مديرية المختبرات المركزية)، والمهندسة هيام السعايدة من سلطة المياه – بالمركز الثاني – (مدير مديرية التطوير المؤسسي)، والمهندسة تهاني الجباصيني من سلطة المياه – بالمركز الثالث علما أن اللجنة ستقوم سنويا بإعلان 3 فائزات بالمراكز الثلاث الأولى.







