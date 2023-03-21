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المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

الثلاثاء، 21-03-2023 09:38 ص

المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

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الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، فئة الـ 20 دينار من الإصدار الخامس للتداول، إلى جانب الفئة الـ 20 دينار الحالية من الإصدار الرابع. 

وجاء هذا الطرح بعد أن طرح البنك المركزي سابقاً فئة الدينار الواحد والـ 50 دينار للتداول. 

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وقال البنك أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استنادا لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022، كما أكد بأنه سيتم السير بطرح باقي الفئات (عشرة دنانير وخمسة دنانير) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وشدد البنك المركزي على أن فئة العشرين دينار الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرين دينار الإصدار الخامس.

وأكد أن فئة العشرين دينار ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.



 




 

 


 

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