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الخميس، 12-01-2023 01:00 م

المركز الوطني للأمن السيبراني يُطلق حملة "تواصل بأمان"

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الوكيل الاخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الخميس الموافق 12 يناير، 2023 حملة "تواصل بأمان" والتي تسعى إلى نشر التوعية حول الممارسات التي على الأفراد اتباعها أو تجنبها عند استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ليحظوا بتجربة تصفح آمنة وخالية من أية مخاطرة قد تعرضهم أو تعرض معلوماتهم للسرقة وأجهزتهم للاختراق. 

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وأعلن المركز عن هذه الحملة على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ودعا المتابعين لمشاركتهم على هاشتاغ #تواصل_ بأمان ونشر التوعية حول الممارسات الخاطئة التي قد تعرض الأفراد لخطر الاختراق على منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 




 

 


 

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