1191 محاولة اختراق سيبراني استهدفت مؤسسات حكومية العام الحالي

الوكيل الاخباري-

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كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، عن عدد الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارات والقطاعات الحيوية ومختلف المؤسسات الحكومية.وقال المحارمة، إن المركز الوطني للأمن السيبراني تعامل مع 1191 حادثة ومحاولة اختراق سيبراني رئيسية، استهدفت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والوزارات الأردنية، منذ بداية العام الجاري وحتى 30 تشرين الثاني الماضي.وأوضح أن المركز الوطني، تعامل مع جميع هذه الهجمات السيبرانية على المواقع الحكومية وصدها.وأشار إلى أن بعض شبكات المعلومات الحكومية كانت قد تعرضت العام الحالي لحملات تصيد إلكتروني، بشكل متزايد ما أدى في حالات قليلة إلى تعطل بعض الخدمات، وعودتها للعمل لاحقا.يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني، كان قد أطلق منتصف العام الحالي، حملة توعوية باسم “تلميحة رقمية”، لخلق منظومة وعي متكاملة عند الأفراد والمؤسسات.وتسعى الحملة إلى نشر الوعي حول جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وستتضمن الكثير من النصائح الأمنية التي من شأنها توعية الأفراد بالسلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض والتي تزيد من احتمالية اختراق أجهزتهم من هواتف محمولة وكمبيوترات.