المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الوكيل الاخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أمس الموافق 28 كانون الأول، 2022 عن إضافة لغة الإشارة لكل الحملات التوعوية التي يطلقها ليكون المحتوى مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب التحديات السمعية. ويأتي هذا الإعلان انطلاقا من إيمان المركز بأهمية نشر التوعية لجميع فئات وشرائح المجتمع وذلك لخلق منظومة وعي متكاملة في المجتمع الأردني.

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وأعلن المركز أنه تمت إضافة لغة الإشارة لمحتوى حملة "تلميحة رقمية" والتي تم إطلاقها خلال شهر أكتوبر من هذا العام، شهر التوعية بالأمن السيبراني، والتي ركزت على التوعية بأهم الممارسات الصحيحة التي على الأفراد اتباعها لتجنب اختراق أجهزتهم وسرقة معلوماتهم الشخصية.



وأكد المركز أن جميع الحملات التوعوية التي سيتم إطلاقها العام المقبل ستتضمن لغة الإشارة وستكون متاحة على القناة الرسمية للمركز على يوتيوب.