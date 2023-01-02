الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُطلق سلسلة تدريبية خاصة بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر

الملك: العام الحالي هو عام تنفيذ خطط التحديث

الخصاونة: الحكومة لن ترفع سعر الكاز محليا حتى لو ارتفع عالميا

صرف رصيد الضمان الادخاري على التعليمات السابقة لاكثر من 100 ألف مؤمن والعمل جارٍ لاستكمال الطلبات

الاحصاءات: موظفي مسح السكان يحملون "باجات" تؤكد هويتهم

الصناعة والتجارة: انخفاض 14 سلعة غذائية وارتفاع 9 الشهر الماضي

وزير الصحة: عطلة المدارس والجامعات ستخفض إصابات الفيروس المخلوي

لجنة تسعير المحروقات لـ "الوكيل": تسعيرة للكاز ستصدر بالسعر الجديد

كما انفرد الوكيل الاخباري.. 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

بعد توجيه جلالة الملك.. كم سينخفض سعر تنكة الكاز ؟

الإثنين، 02-01-2023 03:52 م

الوطني للأمن السيبراني يُطلق سلسلة تدريبية خاصة بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر

1220222212412589096772


الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، سلسلة تدريبية في مجال الأمن السيبراني.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، تهدف السلسلة إلى رفع كفاءات وقدرات كل من شارك بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر أو يرغب بالمشاركة في النسخة الثانية من البطولة، وإتاحة الفرصة للطلبة الشغوفين في مجال الأمن السيبراني في تنمية قدراتهم واكتساب مهارات جديدة في هذا المجال.


وتحضيرا للنسخة الثانية من البطولة الوطنية لمحاربي السايبر، والتي من المخطط عقدها في منتصف عام 2023، سيتم عقد هذا التدريب في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 كانون الثاني الحالي.


كما سيتم عقده في محافظات إقليم الجنوب من خلال التواجد في الجامعات التي تقع في جنوب المملكة، حيث سيتم عقد التدريب الأول في جامعة مؤتة في محافظة الكرك وسيكون متاحًا لطلبة الجامعات والمدارس التي تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عاما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1672664168770

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة الأربعاء المقبل

f32fffc7-1644005840578

الملك: العام الحالي هو عام تنفيذ خطط التحديث

c7bf645c5c2c5b4d527652fe142e75fc

رئيس بلدية الكرك يدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لن ترفع سعر الكاز محليا حتى لو ارتفع عالميا

file

183 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء خلال العام الماضي

1220221113382896585741

صرف رصيد الضمان الادخاري على التعليمات السابقة لاكثر من 100 ألف مؤمن والعمل جارٍ لاستكمال الطلبات

أخبار متعلقة
cdedd502-c465-4bb4-9275-2c420bb60c3f

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

13480d90-568759

الأمن السيبراني يحذر من اعلانات مزيفة لجوائز نهاية العام

355014_20_1671698611

1191 محاولة اختراق سيبراني استهدفت مؤسسات حكومية العام الحالي

298779773_145938881448877_8507672106764650756_n

الأمن السيبراني ينعى شهداء الأمن العام

بفبقبببب

الوطني للأمن السيبراني للمواطنين: احمِ حالك مثل بونو

تصفح-عروض-السياحة-الداخلية-2021-في-الاردن-عروض-شركات-السياحة-الداخلية-في-الاردن-2021

قطر: فلكلور أردني وترويج سياحي للمملكة يجذب مشجعي المونديال