الوطني للأمن السيبراني يُطلق سلسلة تدريبية خاصة بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، سلسلة تدريبية في مجال الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، تهدف السلسلة إلى رفع كفاءات وقدرات كل من شارك بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر أو يرغب بالمشاركة في النسخة الثانية من البطولة، وإتاحة الفرصة للطلبة الشغوفين في مجال الأمن السيبراني في تنمية قدراتهم واكتساب مهارات جديدة في هذا المجال.



وتحضيرا للنسخة الثانية من البطولة الوطنية لمحاربي السايبر، والتي من المخطط عقدها في منتصف عام 2023، سيتم عقد هذا التدريب في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 كانون الثاني الحالي.



كما سيتم عقده في محافظات إقليم الجنوب من خلال التواجد في الجامعات التي تقع في جنوب المملكة، حيث سيتم عقد التدريب الأول في جامعة مؤتة في محافظة الكرك وسيكون متاحًا لطلبة الجامعات والمدارس التي تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عاما.