المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

الوكيل الإخباري- وقّع المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الأربعاء الموافق 29 مارس، 2023 مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية لبناء شراكة من شأنها توثيق أواصر التعاون بين المركز والكلية.

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وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية، العلمية والبحثية في مجالات الأمن السيبراني بين كل من المركز الوطني للأمن السيبراني وكلية لومينوس. بالإضافة إلى تعزيز أُطر التعاون بين الطرفين في مجال عقد مختلف أنواع الدورات التدريبية، المتخصصة والفنية والتقنية وورش العمل والكثير من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني والتي من شأنها زيادة الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل الشباب والشابات وتجهيزهم للانخراط في سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.



ووقع المذكرة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة وعميد كلية لومينوس الجامعية التقنية الدكتور أيمن المقابلة.