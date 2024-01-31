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الأربعاء، 31-01-2024 02:15 م

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024.

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وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/02/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الخميس الموافق 8/2/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

 

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 2 -2024


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 2 -2024

 




 

 


 

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