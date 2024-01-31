المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024.

اضافة اعلان

وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/02/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الخميس الموافق 8/2/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 2 -2024



أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 2 -2024