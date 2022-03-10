المستشفى الميداني الأردني غزة 69 يحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /69 أول من أمس، وبمشاركة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، بعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى الـ60 وذكرى تعريب قيادة الجيش العربي ومرور 14 عاما على تأسيس المستشفى الميداني الأردني في غزة بمكرمة ملكية سامية منذ انطلاقته في 26 كانون الثاني في عام 2009.



وبُدء الاحتفال، الذي نظم في مقر المستشفى الميداني الأردني، بالسلام الملكي الأردني وآيات من الذكر الحكيم.



وبين قائد المستشفى الميداني الأردني غزة /69، العقيد الركن أنور البشابشة، في كلمه ألقاها خلال الاحتفال إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني وجهوده المتواصلة من أجل دعم الأشقاء في فلسطين .

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