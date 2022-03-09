جهد تنظم مائدة مستديرة بمناسبة يوم المرأة في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان: "نساء من جهد يقدن التغيير في البادية الشمالية، من التمكين إلى صناعة القرار".



وقال نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد الحراحشة، إن الجامعة تؤمن أن للمرأة دورا عظيما في تنشئة الجيل القادم، إضافة لدورها في تطوير المؤسسات الأكاديمية من الجوانب التعليمية والإدارية كافة .

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