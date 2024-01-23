المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يجري عملية جراحية

الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/١ من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالغدة اللعابية.

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وقال قائد المستشفى: “إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين، مبيناً أنه تم إجراء العملية بنجاح وتماثل المريض للشفاء.



وبين أخصائي جراحة الوجه والفكين بأن المريض الذي يبلغ من العمر (٥٠) عام كان يعاني من انتفاخ وتورم بمنطقة الوجه والرقبة، وبعد الفحص السريري والإشعاعي تبين وجود ورم غير سرطاني بالغدة النكافية .

وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.

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