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الخميس، 28-12-2023 07:48 م

3681 عملية أجراها كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

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الوكيل الإخباري - نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين.اضافة اعلان


وبينت الإحصائية، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 3681 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية تاريخ اليوم 28 كانون الأول 2023.

وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 21043 مراجعا، إلى جانب 351 دخولا إلى أقسام المستشفى.

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي حتى الخميس، 250 عملية جراحية.

وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 13945 مراجعة، إلى جانب 62 حالة دخول، وصرف 7350 وصفات طبية.


 




 

 


 

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