الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 12:03 م

مستشفى خاص مجهّز لإعطاء المطاعيم

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

الغا
توضيحية


الوكيل الإخباري - تبدأ  المستشفيات الخاصة بإعطاء اللقاح المضاد لكورونا لكافة المواطنين المسجلين على منصة الصحة وبشكل مجاني ، الأسبوع القادم .

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وكان  رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ، الدكتور فوزي الحموري ، صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"،  أن 26 مستشفى خاص مجهّز لإعطاء المطاعيم ضمن كادر طبي مدرب .

 

وأشار حينها ، أن المستشفيات ستبدأ بإعطاء المطاعيم فور توفّر اللقاحات من وزارة الصحة.  

 

ويأتي هذا الإجراء، لتسريع وتيرة التطعيم في المملكة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، للوصول إلى "صيف آمن".




 




 

 


 

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