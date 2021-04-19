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الإثنين، 19-04-2021 05:06 م

عجلون: متخصصون في الصحة والبيئة يدعون لتلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - دعا متخصصون في مجال الصحة والبيئة بمحافظة عجلون إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وعدم الالتفات للشائعات وتفويت الفرصة على كل من يروج لعدم فعالية اللقاح وعدم تلقيه، لأنه الوسيلة الناجعة للقضاء على الوباء.
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وأكد مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور تيسير عناب في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أهمية الوعي المجتمعي لمكافحة فيروس كورونا، داعياً إلى عدم الالتفات للشائعات المتعلقة باللقاح والوسائل الوقائية واتباع المعلومات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

 




 

 


 

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