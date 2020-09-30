الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي

اجتماع مع الرزاز وتوصيات حكومية جديدة بشأن كورونا

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

وفيات الأربعاء 30/9/2020




الأربعاء، 30-09-2020 01:09 م

تحويل القرض إلى بنك القاهرة عمان

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

جيش
شعار القوات المسلحة الأردنية


الوكيل الإخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صناديق الإسكان العسكري .

اضافة اعلان
 

وأشارت، أنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 2020/10/1.

وللحصول على قرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 10-2020

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 10-2020


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
12020219236298194524

الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت الجديد

0L5A1069

نائب محافظ الزرقاء: عزل منطقة البتراوي بالكامل

مك

مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي

من

اجتماع مع الرزاز وتوصيات حكومية جديدة بشأن كورونا

0L5A0786

إربد: توقيف أكثر من 20 شخصا شاركوا بسهرة عرس

520201518217414376334

الهياجنة: قد نسجل 2000 إصابة بكورونا يوميا في هذه الحالة

أخبار متعلقة
وة

آلية الإعلان عن قرار دوام طلبة المدارس

قرار

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

امنة

إعلان هام من الأمانة بعد تسجيل إصابات بكورونا

دوام

مصدر طبي للوكيل : تم اقتراح تعليق دوام المدارس

وزا

التعليم عن بعد لمدرسة خاصة عقب إصابة طالبة بكورونا

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في جميع مدارس العقبة