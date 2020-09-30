المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

الوكيل الإخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، بأن الضباط وضباط الصف والأفراد قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صناديق الإسكان العسكري .

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وأشارت، أنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 2020/10/1.



وللحصول على قرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.



أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 10-2020



أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 10-2020







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