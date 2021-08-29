المستفيدون من مكرمة أبناء العشائر - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء (396) طالباً وطالبة من المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ولم يقوموا بتقديم طلب الاستفادة من المكرمة وتسديد رسم الطلب وفقاً للتعليمات النافذة.

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ودعت الوزارة إلى سرعة الدخول على الرابط التالي: http://admhec.gov.jo/moheuacakalapp2021/ وتقديم طلب الاستفادة من المكرمة وتسديد رسم الطلب من خلال خدمة إي- فواتيركم وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من المنافسة على المقاعد المخصصة للمكرمة الملكية السامية.

1. ابراهيم احمد مطرود الشرفات

2. ابراهيم عوده ابراهيم العمايره

3. احلام عمر عواد العظامات

4. احمد برهان خلف ابو جمال

5. احمد بلال غازي كناني

6. احمد خالد احمد الضمور

7. احمد رائد حسين الجنيدي

8. احمد سريان محمد سعيد بدارنه

9. احمد سلامه دخل الله الحميدات

10. احمد سليم امسلم الرهايفه

11. احمد عقله ماجد مصطفى

12. احمد علاء الدين امين الخشان

13. احمد عمار حماد السرديه

14. احمد ماهر خليل السعيدات

15. احمد محمد بدوي احمرو

16. احمد محمود ابراهيم الرضوان

17. احمد مرضي موسى البداينه

18. احمد موسى عقله الشحادات

19. اسامه جهاد عبد الغني الهنادي

20. اسامه حسن صباح الزلابيه

21. اسامه طايل عواد السميحيين

22. اسامه محمد هجهوج المساعيد

23. استبرق علي محمد النعيمات

24. اسراء راتب عبد الكريم خطاطبه

25. اسراء سليمان حمود الجرره

26. اسراء غازي علي السرحان

27. اسراء محمد هوشان السواعير

28. اسراء مد الله سالم الهويمل

29. اسلام رثعان عوده الركيبات

30. اسلام ماجد سلامه ابو عريد المريعات

31. اسلام محمد علي العشوش

32. اسماء عمر شافي النعيم

33. اسيل حاكم صالح عويض

34. اسيل حمد محمد الشبيلات عيال عواد

35. اصيل حذرم عادل العقاربه

36. افنان غالب محمد العمامره

37. الاء رياض عايد الخوالده

38. الاء سعد حسين الدلابيح

39. الامين محمد خير سلمان المصري

40. الايهم مفيد محمد الدقامسه

41. الجنوب خالد ارتيمان السرحان

42. الحارث علي ذياب المساعيد

43. المثنى خالد محمد كردى

44. المعتز بالله زياد احمد الزغول

45. امجد خالد عبدالله الفريوان

46. امواج قاسم محمد المزاوده

47. انس حسين مفلح الحردان

48. انسام علي خلف العباس

49. انور عبد الله راشد بني خالد

50. اياد محمد سلمان الهبيري

51. ايمان حامد سالم الشرعه

52. ايمان حسين عبد الله العصيفات

53. ايمان صالح حمد المساعيد

54. ايمان عبدالله خلف الحسن

55. ايمان علي سليم الزبون

56. ايمان عياط رفيد الشموط

57. ايمان عيد علي القويشم

58. ايمان فايز هارون الحسنات

59. ايمان ياسر احمد عوض

60. ايمن محمد منصور العلياني الحجايا

61. ايناس علي محمد عساف

62. ايناس فهد عليان العظامات

63. ايناس محمد عمير السلامات

64. ايه احمد علي البدور

65. ايه عمر حسين العمري

66. ايهاب انور حمد الدبايبه

67. ايهم نصار سليمان العطره

68. ايهم نمر سلامه محمد

69. آلاء سمير محمود العلي

70. آيه جهاد خليل الهلالات

71. باسل سليمان حسين الخوالده

72. باسل ناصر عبيد الخوالده

73. بتول عمر عبد الكريم الزغول

74. بتول مفرج سلامه السعيدين

75. براء محمد مصطفى السيوف

76. براءه ابراهيم محمد العشيبات

77. براءه محمد سليمان العودات

78. براءه مطاوع محمد سرور

79. بسام عزام محمد لافي

80. بشار احمد عوض حجازي

81. بشار عبد الرحيم سعد ساري

82. بشار محمود علي مشاقبه

83. بشاير رياض منصور الحربي

84. بشرى احمد خلف البحرات

85. بشرى حسن اعتيق السعيديين

86. بشرى علي محمود بني سلمان

87. بلال زياد محمد الشريقي

88. بلال محمد عبد الهادي القضاه

89. بلال مزيد سعد حنوك

90. بلقيس حسين عوده بني خالد

91. بلقيس خالد عبد الله الخشمان

92. بلقيس نايف سليمان النواصره

93. بهاء الدين هاني خلف البليله

94. بهاءالدين محمد حسين الحسنات

95. بهاءالدين مشهور احمد الحراحشه

96. بيان حامد محمد السرحان

97. بيان حسن محمد ابو ربيله

98. بيان فايز توفيق العبابسه

99. تبارك ثاني صبحي النعيمات

100. تسنيم سليمان محمد علاوى

101. تقوى عزام خلف الهويمل

102. تقوى مؤيد احمد النوايشه

103. تقى سنان احمد عزام

104. تقى محمد فليح الرواشده

105. تهاني عبد الله حسين الجديلات

106. ثامر سليمان محمد اللصاصمه

107. ثامر ضيف الله راجي الهيطلي

108. جعفر ايمن حمد الكساسبه

109. جعفر محمود عواد الحلايبه

110. جواد باسم فلاح القيسي

111. جوانا زياد راجي الشعار

112. جيهان سالم سليمان الرهايفه

113. حازم محمد علي مشاقبه

114. حسام محمد حسن عطا الله

115. حسام محمود فلاح الشلوح

116. حسام مطر احمد عليمات

117. حسن امجد طه يعقوب

118. حلا جميل عبدالله الجازي

119. حلا عاهد عطاالله الملوح

120. حلى حسين نجم النجادات

121. حماد احمد سعود الرشيد

122. حمزه زايد اقعيد السرحان

123. حمزه صالح محمود الخلايله

124. حمزه غازي محمد عطيوي

125. حمزه قصي محمد السوالمه

126. حمزه محمود شاتي الديات

127. حنان حسين طمهور العيسى

128. حنان عبد الله سليم الجذيلات

129. حنان ماجد اكريم الحجايا

130. خالد سلمان عيفان المساعيد

131. خالد عمر محمد الزالق

132. خديجه احمد محمد القاضي

133. خلود سمير علي مياس

134. خلود محمد صالح الصمادى

135. خليل الرحمن اسماعيل خليل العرود

136. خليل مروان خليل الختاتنه

137. دانا راتب فلاح العمار

138. دانا محمد عبد الكريم الدحادحه

139. دانيه حسان سليم الطبور

140. دعاء حمود جايز السميحيين

141. دعاء عزيز سليمان الزبيدي

142. دعد علي احمد بني عطيه

143. دلع خالد ناصر الزواهره

144. دنيا طلال عبد الله النعيم

145. ديما باسم عبد العزيز الزغيلات

146. ديما حسني سليمان الشنابله

147. ديما عاطف احمد المساعفه

148. ديما نسيم غالب الحامد

149. دينا عبد الله محمد السعيدين

150. راشد مصلح فلاح الضمور

151. راشد نصر سالم الرماضين الحباشنه

152. راما فيصل عيسى النعيمات

153. راما محمد خلف الجعارات

154. رامح اسماعيل خلف العواسا

155. رامز مهند سامي الحلالمه

156. رانيا عبد الكريم سلام العزازمه

157. رايه بدر هلال السرديه

158. ربى حسين حميد السعادنه

159. رجاء ماهر محمد شلهوب

160. رحمه محمد كريم المرشد

161. رذاذ جهاد خليف السرحان

162. رزان احمد عوض حسينات

163. رزان محمود محمد الخوالده

164. رزان مخلد ابراهيم المراعيه

165. رغد احميدي شهبان النيف

166. رغد حسن علي الشرعه

167. رغد عايد حمدان مشاقبه

168. رقيه خالد احمد الحواتمه

169. رنا احمد سليمان الخريشه

170. رنا محمود موسى الرفايعه

171. رنيم ايمن صبيح الخوالده

172. رهام محمد عطا الله العظامات

173. رهف جهاد عبد الرحيم المصرى

174. رهف نايف صالح السرحان

175. روان سعود عبد الله العمارين

176. روزان محمد عبد الله الحويطات

177. رؤى حلمي عبد الرحمن الخنازره

178. رؤى خلف منصور الغويرين

179. رؤى عياده عواد الزول

180. ريم احمد ابراهيم العيسى

181. ريم ماجد سعد ابو رمان

182. زيد اكرم علي الذنيبات

183. زيد عيسى صبحي احسيان

184. زيد محمد خير زيد الدرابسه

185. زيد محمد عيد خليفه

186. زينب حامد سويلم السميحيين

187. ساجده وليد فليح السميران

188. ساره زياد محمد مرازيق

189. سامر محمد اسعد الاسعد

190. سامر مشهور فلاح العرود

191. سامي صباح عتيق الزلابيه

192. سبأ صلاح جدوع النصرات

193. سجى خالد عايد النعيمات

194. سجى محمد سلامه الحماد

195. سديل يوسف عبد الله الجبارات

196. سعود محمد سعود الرتيمات

197. سكينه نايل مصطفى الرديني

198. سلسبيل فرحان عيد شلهوب

199. سلطان عياش عويد المساعيد

200. سليمان خالد سليمان المومني

201. سليمان زعل دميثان الرشايده

202. سليمان عبد الرحيم احمد الذنيبات

203. سليمان محمود طلبه مبارك

204. سميه خلف عبد الكريم عبود

205. سميه محمد ثاني السميحيين

206. سنابل خالد محمد الدلابيح

207. سندس احمد سلمان الحسن

208. سندس تركي عايد بني خالد

209. سهام سالم محمد المراعيه

210. سهم فرج محمد الغياثين

211. سهير محمد عبد الكريم ابو شاويش

212. سوزان سليمان حسن العظامات

213. سيف الدين حسن محمد الموسى

214. سيف الدين خليل مشوح الشرفات

215. سيف الدين سالم محمد النصيف

216. شادي محمد خضر ابو جربوع

217. شادي يوسف عايد الرماضين

218. شاكر محمود فهد الحماد

219. شذى راضي حمد المواجده

220. شروق سالم سلامه الغياثين

221. شروق سعيد محمد الشرفات

222. شفاء محمد عبد السلام النجادات

223. شهد عارف محمد الجريري

224. شهد محمود عقله الصالح

225. شيماء محمود سكران السرديه

226. صابرين عبد الرحيم مبارك المناصير

227. صفاء علي سلمان ابوصهيون

228. صهيب مصطفى عواد الخوالده

229. صهيب ناصر شاتي المزاوده

230. ضحى حسان خلف المواجده

231. ضحى عبد الفتاح علي الجديتاوى

232. ضحى محسن اعتيق السعيديين

233. ضحى نجيب ارحيل شلهوب

234. ضياء سعود محمد بني خالد

235. ضياء محمد حسين الخوالده

236. طلال فيضان راضي الشرفات

237. طلال نهار علي المصري

238. طيبه محمد حميد الحجايا

239. عارف ابراهيم مطيله العميرات

240. عباده محمد سالم احمرو

241. عبد الحليم محمود عطا السليحات

242. عبد الحميد موسى عبد الحميد المعايطه

243. عبد الرحمن احمد موسى الاغوات المعايطه

244. عبد الرحمن خالد عبد الرحمن ابوعميره

245. عبد الرحمن ركان علي مصطفى

246. عبد الرحمن عبد الكريم محمود بدارنه

247. عبد الرحمن محمد بدري عبيدات

248. عبد الرحمن محمد محمود العجارمه

249. عبد السلام عطيه عواد المساعيد

250. عبد الله ابراهيم عقيل العتوم

251. عبد الله اياد عدنان الذنيبات

252. عبد الله خالد عبد القادر قدوره

253. عبد الله خالد محمد الجعافره

254. عبد الله صالح عواد العموش

255. عبد المهدي هشام عبد المهدى نبهان

256. عبدالرحمن عنبر احمد العويسات

257. عبدالعزيز محمد عواد المساعيد

258. عبيده محمد سالم بخيت

259. عبير سلطان شبيب السلمان

260. عثمان سلامه مصبح الكعابنه

261. عدنان محمد عبدالعزيز الخوالدة

262. عدي محمد محمود عنيزان

263. عرين محمد علي النعانعه

264. عكاشه محمد ابراهيم الزغول

265. علا حمدان سعيد بني عطيه

266. علي محمد حسن الحسنات الزيديين

267. علي مسلم عتيق العثامنه

268. علي نايف عبد الله الجازي

269. عماد نضال احمد العموش

270. عمر حسان احمد العربي

271. عمر حسين محمد مقدادى

272. عمر خليف راجي القضاه

273. عمر زياد عبد الله المدادحه

274. عمر ضيف الله سليم العيادات

275. عمر علي راضي الزعبي

276. عمر محمد حسن الحسنات الزيديين

277. عندليب سليمان سلامه ابو مرق

278. عنود فايز بركات السواعير

279. غدير سليمان سالم السعيديين

280. غدير محمد عبد المحسن الزواهره

281. غيث عواد عطيه الحوت

282. غيث محمد لهد المساعيد

283. فاروق عايش عبد الله المعايطه

284. فاطمه علي فهد سعد

285. فراس محمود فارس الزواهره

286. فرح ابراهيم عواد العونه

287. فرح ابراهيم غنام الرواجفه

288. فرح محمد حموده عساف

289. فرح نوران عوجان المساعيد

290. فطوم احمد عبد الحافظ الزواهره

291. قتيبه جهاد محمود الجعافره

292. قصي امجد محمد العلي

293. قصي بسلان علي المومني

294. قصي عبد القادر محمد خطاطبه

295. قصي ماجد برجس حمدان

296. قيس سمير سعيد الخضري

297. لمى علي سلامه الشرفات

298. لميس وصفي محمد المجالي

299. لؤي عامر احمد الحايك

300. ليث مهيب محمود المومني

301. لين خالد محمد العوضي

302. لين علي عبد الفتاح شاهين

303. مالك فخرى حمدان عبد الكريم

304. مجد ذياب جارد الذيابات

305. مجدولين موسى محمد مرازيق

306. مجدي محمد سلامه المعايطه

307. محمد ابراهيم سالم المسيعدين

308. محمد ابراهيم سليمان العمارين

309. محمد احمد تحسين المعايطه

310. محمد احمد عقله العليمات

311. محمد احمد منزل الطوافشه

312. محمد اسامه محمد الزغول

313. محمد امجد علي المعايطه

314. محمد توفيق صادق ابو محسن

315. محمد جعفر طايل الظواهره

316. محمد حسام امين الشقور

317. محمد حيدر محمد الفرايه

318. محمد خالد محمد النعيمي

319. محمد خير الله محمد النوافله

320. محمد رائد حسين الجنيدي

321. محمد زيد محمد بشير عبيدات

322. محمد سامح حسن ابو ضريس

323. محمد صبرى محمد مقدادى

324. محمد عارف موسى ابو حمور

325. محمد عاطف محمد الليمون

326. محمد عبد الكريم خليف المسيلم

327. محمد عبد النبي سلمان الطلالعه

328. محمد عبد الوهاب موسى الروله

329. محمد علي حسن البدارين

330. محمد علي حسين الهويمل

331. محمد علي سالم الخضيرات

332. محمد عمار حماد السرديه

333. محمد عمر اسماعيل الخرابشه

334. محمد عواد علي المزاوده

335. محمد عوده ابراهيم العمايره

336. محمد غسان ظاهر الهيلات

337. محمد قدري شاهر مروج

338. محمد ماجد صالح مقدادى

339. محمد ماهر محمد شلهوب

340. محمد محمود حمد الزوايده

341. محمد محمود دخل الله الصرايره

342. محمد ممدوح محمود منصور

343. محمد منور جميل الحباشنه

344. محمد موسى سلامه المراعيه

345. محمد نبيل راغب عبد الله

346. محمد نواف ابراهيم الذنيبات

347. محمد هزاع عبد الحافظ الزيود

348. محمد وليد مصطفى الشواشره

349. محمود امين محمود الجعافره

350. مروان عدنان جميل المطيريين

351. مروه محمد قاسم فرح فريحات

352. مريم سليمان محمد الزبن

353. مظفر قاسم حسن حيمور

354. معاذ حسين سعود الهدبان

355. معن بلال حسن مقدادي

356. منار حسن علي الجمعان

357. منار غالب فالح البشابشه

358. منار محمد جميل الهنداوي

359. مؤيد شريف بركات الماضي

360. مؤيد محمد شاكر القطامين

361. مي محمود عبد الحفيظ الذيب

362. ميار محمد ناجي الفقهاء

363. ميسم ابراهيم محمد الطقاطقه

364. ناصر بسام عواد البدارين

365. نسرين عارف سند العوضات

366. نضال احمد صالح الشكور

367. نفين بسام عبد المهدى القراله

368. نور ابراهيم خليفه الابراهيم

369. نور بسام محمد القراله

370. نور ماجد ابراهيم البلاونه

371. نور محمد مفضي الكور

372. نوف سالم محمد العويضات

373. هبه احمد عبد الزنغرى

374. هبه رامي توفيق المحافظه

375. هديل خالد عمر البيايضه

376. هلال مصطفى هلال السليحات

377. همام عبد الله شعبان الجندي

378. وجد طراد محمد الشهوان

379. وجدان احمد محمد الحويطات

380. وديع اسامه سالم الدغيمات

381. وسام مؤيد خالد جراد

382. وسن صقر عوده البقوم

383. وسن مصلح عارف السواعير

384. يارا سامي جميل المساعفه

385. يارا موفق علي الشرفات

386. ياسمين سليمان سلمان الفحامين

387. يحيى عاطف عطا الله المراعيه

388. يزن محمد محمود ابو جبل

389. يزيد احمد محسن الرفوع

390. يزيد جازع سلمان الهتم

391. يزيد محمد عايد العاصم

392. يمامه ضرار فارس المجالي

393. يمان محمد مدالله العساسفه

394. ينال مصطفى صالح ابو الخيل

395. يوسف احمد يوسف عضيبات

396. يونس يحيى بركات المعايطه