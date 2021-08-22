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الأحد، 22-08-2021 09:10 م

اعلان من التعليم العالي حول سياسات قبول الطلبة في الجامعات

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد عن السياسات العامة لقبول الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية  أنها تتضمن أربع أنواع من المكرمات الملكية السامية وهي:

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1. المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية حيث يجب أن يتقدم الطالب بطلب استفادة من هذه المكرمة إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وهذا الرابط هو:

 

(https://makruma.jaf.mil.jo/Account/Login)  

 

2. المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم ويقوم الطالب المستفيد من هذه المكرمة بإدخال الاستفادة من خلال الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.


3. المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ويجب على الطالب المستفيد من هذه المكرمة تقديم طلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي : (www.admhec.gov.jo) حيث سيتم الإعلان عن بدء التقديم بعد اعتماد اللجنة العليا للمدارس المشمولة بهذه المكرمة وإعلانها.


4. المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات وعلى الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المكرمة مراجعة دائرة الشؤون الفلسطينية حيث يتم إدخال الاستفادة لهم من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية بعد التأكد من انطباق شروط الاستفادة من المكرمةعليهم.


وتجدر الإشارة إلى أنه ولكي  يستفيد الطالب من أي مكرمة من هذه المكرمات فعليه تقديم طلب قبول موحد إلكتروني وبخلاف ذلك فإنه لا يحق له الاستفادة من أي منها، كما أنه وفي حال كان الطالب مستفيداً من أكثر من مكرمة ملكية سامية فيمكنه التقدم بطلب لكل واحدة منها.

 




 

 


 

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