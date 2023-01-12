المطاعم: نعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية محلياً رغم انخفاضها عالمياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد أن أسعار المواد الأولية محلياً ارتفعت 20% خلال الثلاثة الأشهر الماضية .

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وأضاف العواد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الأغذية تنخفض عالمياً ولكنها لم تنعكس على الأغذية في الأسواق المحلية.



ولفت أن زيت الصويا يبلغ سعره حالياً في الأسواق من 26 إلى 28 دينار لحجم الـ 18 لتر مؤكداً أن أسعار الزيوت انخفضت أمس إلى أدنى مستوى عالمياً .



وتابع العواد " أن أسعار البطاطا المجمدة ارتفعت بفارق 3 دنانير على التاجر حيث كان يشتري 10 كيلو من البطاطا المجمدة بـ 12 دينار أما الآن أصبحت تباع بـ 15 دينار لأصحاب المطاعم ".



وأرجع ارتفاع الأسعار محلياً وعدم اتساقها مع الأسعار العالمية إلى غياب الرقابة على التجار من قبل وزارة الصناعة والتجارة .



وختم أن العروض التي نشهدها في المولات والمؤسسات التموينية والبقالات تكون على حساب تقليل الكميات أو تاريخ الصلاحية .

