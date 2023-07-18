المعايطة يؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري - أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية، بهدف توسيع إطار المشاركة الديمقراطية، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية السياسية.

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جاء ذلك خلال لقائه عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، المشاركة في برنامج ( أنا أشارك / جامعات)، والذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.



وبين المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها في مجال التوعية والتثقيف، والعمل على تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية بشكل عام، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل خاص، ترشحا وانتخابا من خلال شرح مفصل لقانوني الانتخاب والأحزاب.



وأضاف المعايطة، أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، أعطى مساحة واسعة للشباب لممارسة نشاطاتهم الحزبية داخل حرم الجامعات، من خلال عقد الندوات والمناظرات الحزبية بما يتعارض مع أحكام القانون.