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الثلاثاء، 17-08-2021 05:22 م

المعايطة يدعو لرفع الوعي لدى المرأة بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، إن تمكّين النساء ورفع الوعي لديهنّ بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية له أثر إيجابي في حمايتهنّ من العنف السياسي.اضافة اعلان


وبينّ الوزير المعايطة، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، لإطلاق نتائج وتوصيات تقرير "مراقبة محور العنف الانتخابي ضد المرأة خلال انتخابات 2020"، الذي أعدّه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مؤسسة فريدريش ايبرت-مكتب الأردن والعراق، أنّ الأحزاب السياسية تسعى للوصول إلى البرلمان وتشكيل الكتل والتيارات من خلال ممثليها من الجنسين، وتنفيذ برامجها حيث تكون أصوات المرأة ذات تأثير أكبر تحت قبة البرلمان؛ ما ينعكس ايجابا على كافة القضايا المتعلّقة بها.

 




 

 


 

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