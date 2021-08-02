الحباشنة: الدولة الأردنية تأسست وفق مشروع عروبي وحدوي

الوكيل الاخباري -

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قال الوزير الاسبق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس سمير الحباشنة إن الدولة الاردنية تأسست وفق مشروع وطني عروبي وحدوي.وفي ندوة حوارية بعنوان "قيم الدولة الاردنية، وتحديات المستقبل في ظل عالم متغير" نظمها المركز الثقافي الملكي التابع لوزارة الثقافة مساء الأحد في قاعة المؤتمرات بالمركز، ضمن "برنامج حوارات ثقافة"، وأدارها مدير مركز الرأي للدراسات الزميل هادي الشوبكي، اشار الحباشنة أن القيم التي تأسست عليها الدولة الاردنية ارتبطت بمفهوم الدين الاسلامي الحنيف الوسطي،منوها بروحية التسامح والعيش المشترك اللتين يتمتع بهما المجتمع الأردني بمختلف مكوناته.واكد أن الاردن منذ التأسيس عروبي القيم والتوجه، مستحضرا العديد من الشواهد التاريخية التي لعب الاردن دورا بارزا فيها من خلال الوقوف الى جانب الاشقاء العرب في مختلف الازمات التي حدثت في المنطقة العربية .