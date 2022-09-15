الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 11:57 ص

المعايطة يشارك بمؤتمر اتحاد النقابات العربية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، رئيس الاتحاد العربي للنقابات مازن المعايطة، إن النقابات العمالية العربية تنظر بأهمية الى الشراكة الاجتماعية من أجل النهوض بالاقتصاد ومواجهة التحديات التي تؤثر على شريحة العمال.

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وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم الخميس، أشار المعايطة خلال انطلاق أعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد العربي للنقابات، والذي عقد في مدينة وهران الجزائرية، إلى أهمية الشعار الذي يرفعه المؤتمر "الحوار الاجتماعي طريقنا نحو التعافي الاقتصادي وإعادة البناء" كعنوان للمرحلة المقبلة.


يشار إلى أن الاتحاد العربي للنقابات تأسس عام 2014، كمظلة تمثل الاتحادات العربية، ويتبع للاتحاد الدولي للنقابات، ويعمل للنهوض بواقع الحركة النقابية العربية وتوحيد جهودها.


 




 

 


 

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