المعونة الوطنية لـ الوكيل: التسجيل للدعم التكميلي مستمر ونستهدف 135 ألف مستفيد

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور أن التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي مستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

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وقال الضمور لـ "الوكيل الإخباري" إن استقبال طلبات الدعم متاحة الآن من خلال 74 مركز دعم ومكاتب الصندوق المنتشرة.



وأضاف أن البرنامج هذا العام يستهدف 125 الى 135 ألف مستفيد، وذلك حسب شروط الإستحقاق .



وبيّن الضمور أن البرنامج مستمر حتى نهاية العام القادم بميزانية من المتوقع أن تصل إلى 240 مليون دينار.



وأضاف أن الصندوق يسعى في عام 2022 إلى دمج منتفعي الدعم التكميلي مع المعونات الشهرية، لتوحيد معادلات استهداف الأسر الفقيرة وتوحيد آليات الدفع.

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ويعتبر برنامج الدعم التكميلي من أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأشد فقراً في الأردن ، الذي أطلقته الحكومة عام 2019، تنفيذا لأولويات عملها ضمن محور التكافل، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.