نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة المياه والري على موقعها الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي صورة عن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس في دبي ، بين حكومات الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل .

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وقالت الوزارة في بيان ان مضمون الوثيقة هو اعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى اقامة مشروع لانتاج الطاقة المتجددة في الاردن تنفذه شركة اماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسط .





وتالياً نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا "الطاقة والمياه" بين الأردن والاحتلال

الاسرائيلي وفقاً لترجمة الوكيل الاخباري :

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إعلان نوايا

ما بين

المملكة الأردنية الهاشمية ،

اسرائيل

والإمارات العربية المتحدة

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة إسرائيل وحكومة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليها فيما يلي بـ: الأطراف) :

وإذ ندرك الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تطرحها أزمة المناخ على المياه وأمن الطاقة في منطقتنا ؛



وقد عقدت العزم على ضمان السلام الدائم والاستقرار والأمن والازدهار لكل من الأطراف ومنطقة الشرق الأوسط برمتها ، وتطوير وتعزيز اقتصاداتها الديناميكية والمبتكرة ؛



بناء جسور للتعاون في الشرق الأوسط من خلال المشاريع التي تتيح الوصول إلى الطاقة المتجددة وإمدادات المياه الوفيرة والمستدامة والتي تعود بالفائدة على جميع الأطراف ومواطنيها ؛



توقع أن يؤدي التعاون بين الأطراف إلى إطلاق مبادرة لتحسين تسخير الطاقة المتجددة والمياه المستدامة في المنطقة والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر استدامة ؛



وإذ تؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة ولا سيما حاجة الأطراف إلى تعزيز الطاقة المتجددة وإمدادات المياه المستدامة والترابط الإقليمي وأمن الطاقة والمياه ؛



وإذ تدرك أهمية تطوير اقتصاد متوازن وفعال في مجال الطاقة والمياه على أساس الاستخدام الأمثل للموارد المستوردة وكذلك الموارد المحلية ؛

التأكيد على أن الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص أمران حاسمان لتحقيق هذا التحول القيم في مجال الطاقة ؛



وإذ يلاحظ قرار إسرائيل بتحقيق هدف إنتاج 30٪ من طاقتها من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2030 والأهداف المحدثة لانبعاثات الكربون الصفرية الصافية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050 ؛



وإدراكا منه لقضية ندرة المياه في المملكة الأردنية الهاشمية وضرورتها لتأمين وتنويع مصادر المياه الصالحة للشرب الموثوقة والنظيفة لسكان الأردن.

وإذ يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص حاجة الأطراف إلى تعزيز مصادر المياه النظيفة المستدامة ، والتعاون المتعلق بنقل المياه الإقليمي ، والأمن المائي ؛





يصرح الطرفان بموجب هذا:

1 - يعتزم الطرفان دراسة إمكانية تطوير مقترح مشروع (يشار إليه فيما يلي بالاقتراح) لتعزيز الرخاء الإقليمي.

يتألف الاقتراح من عنصرين (المشاريع):

(1) برنامج طاقة نظيفة في الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء (الازدهار الأخضر)

(2) برنامج تحلية مياه مستدام في إسرائيل لتزويد الأردن بالمياه المحلاة (الازدهار الأزرق ).



المكونان للمشروع هما Prosperity Green و Prosperity Blue

مترابطة ومشروطة لبعضها البعض.

لتعزيز أهداف إعلان النوايا هذا (DOI) ، يتعين على الأطراف ، وفقًا لقوانين كل منهما:

أ‌)دراسة الحاجة إلى تكييف الأطر التنظيمية الخاصة بكل منها من أجل تنفيذ المشاريع ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النظر في طرق للسماح بتوليد ونقل الكهرباء الشمسية الخضراء من الأردن إلى إسرائيل وشرائها من قبل المتعهد (NOGA) ، وبالمثل ، فيما يتعلق بمقترح المشروع - الازدهار الأزرق ، فحص طرق إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة من إسرائيل إلى الأردن ، وتطوير البنية التحتية المناسبة في كلتا الدولتين ؛

ب) تسهيل المناقشات بين ممثلي كل منهما ، لأغراض التنسيق وتبادل الآراء والتشاور فيما يتعلق بهدف هذا المعرف الرقمي (DOI) ؛

ج) تسهيل منح التصاريح والموافقات في الوقت المناسب ، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية الخاصة بكل منها ، بالقدر اللازم لإجراء دراسات الجدوى على المستويين الفني والاقتصادي لتنفيذ وتشغيل المشاريع.



2 - بموجب مقترحات المشاريع ، قد تكون الهيئات التالية أصحاب مصلحة محتملين في المشروع فيما يتعلق بالمشاريع:

أ) الازدهار الأخضر:

* المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، شركة الكهرباء الوطنية.

* إسرائيل: وزارة الطاقة ، هيئة الكهرباء الإسرائيلية ، مشغل النظام الإسرائيلي المستقل ، المحدودة (NOGA) ، شركة الكهرباء الإسرائيلية المحدودة (IEC)

* الإمارات العربية المتحدة





ب) الازدهار الأزرق:

* المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة المياه والري.

* إسرائيل: وزارة الطاقة ، سلطة المياه الإسرائيلية.

* الإمارات العربية المتحدة



3 - يتفق الطرفان على العمل بحسن نية ويسعيان لإحراز تقدم في دراسة مقترحات المشروع إلى أقصى حد ممكن.



4 - وفقا لقوانينها وأنظمتها: يتفق الطرفان على ضمان التدفق الحر للمعلومات بينهما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الرقم التعريفي للموضوع وكل مشروع.

لا يجوز للأطراف المستقبلة الكشف عن أي معلومات يقدمها أحد الأطراف إلى الأطراف الأخرى بموجب هذا الاعلان (DOI) دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المزود.



5 - هذا الاعلان هو فقط تعبير عن نية الأطراف ولا ينشئ أو يؤثر على أي حقوق أو التزامات قانونية بموجب القوانين الدولية.



6 - يتم تنفيذ هذا الاعلان وجميع الأنشطة الواردة بموجبه وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها لكل طرف ويخضع لها.

تم التوقيع في جناح الإمارات العربية المتحدة ، معرض دبي ، في دبي ، الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية.



جدول

الازدهار الأخضر

سوف تستكشف إسرائيل إمكانية الحصول على قدر كبير من الطاقة النظيفة من المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت المناسب.

سيستكشف أصحاب المصلحة في مشروع الازدهار الأخضر جدوى برنامج الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي ، بدءًا من سعة 600 ميجاوات من التيار المتردد و 2.4 إلى 3.0 جيجاوات في الساعة للتخزين، للاستخدام في إسرائيل.

سيعمل أصحاب المصلحة في مشروع الازدهار الأخضر معًا بحسن نية لاقتراح الخصائص التفصيلية للمشروع المحتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022.

سيتم تصدير جميع الطاقة النظيفة التي ينتجها المشروع إلى إسرائيل.



الازدهار الأزرق

تهتم المملكة الأردنية الهاشمية بتوفير 200 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة من إسرائيل ليتم تطويرها لاستخدام المملكة الأردنية الهاشمية.

سيستكشف أصحاب المصلحة في مشروع الازدهار الأزرق جدوى توريد المياه المحلاة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وسيعملون معًا بحسن نية لاقتراح الخصائص التفصيلية لمشروع محتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022.

سيتم تصدير جميع كميات المياه التي سيتم تطويرها في إطار هذا المشروع إلى المملكة الأردنية الهاشمية.









