المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

الوكيل الاخباري - كشف مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، عن آلية توزيع الدعم النقدي الحكومية للأسر المنتفعة من برامج الصندوق، والذي تم اقراره نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وللتخفيف عن الأسر الفقيرة.



وقال الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، ان الحكومة خصصت لصندوق المعونة الوطنية مبلغ 15 مليون و600 ألف دينار ليتم توزيعها على الأسر المنتفعة من برامج الصندوق والبالغ عددها 220 ألف أسرة.



وأضاف الضمور، ان الصندوق أوجد آلية لصرف هذه المبالغ، ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 -4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.



وأوضح أن الدعم النقدي الحكومي المخصص لارتفاع أسعار المحروقات، سيتم توزيعه لمدة 6 أشهر، لتشمل أشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، على أن يتم تحويل هذه المخصصات للأسر المنتفعة بدءا من تموز الحالي فيما تضاف الى المخصصات الشهرية للأسر المنتفعة وحتى نهاية العام.



وأعلنت الحكومة يوم 16 حزيران الماضي، تخصيص مبلغ 30 مليون دينار لدعم الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير ووسائط النقل العام بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

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