المعونة: مسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتهم

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، إن استحقاق الدعم المالي للأسر يكون من الأشد إلى الأقل فقرا.



وقال الضمور لـ "الوكيل الإخباري" إن الدعم المالي ليس دائما لذات الأسر، منوهاً الى انه يتم استبدال الأسر الأقل بالأشد فقرا. وأن الصندوق يقوم بمسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج، ويجري إدخال أسر جديدة بدلا منها شهريًا.



وأضاف أنه تم استبعاد 5300 اسرة من منتفعي صندوق المعونة منذ بداية العام وذلك لتحسن مستوى معيشتهم، وتم ادخال أسر بدلا منهم.



واوضح أن معيار تصنيف مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من الصندوق يتمثل بتحسين الاوضاع المادية او الالتحاق بالضمان الاجتماعي او الالتحاق بعمل جديد أو اقتناء مركبة حديثة وغيرها.



وأشار إلى أن الصندوق يقوم بدراسة التظلمات المقدمة من أرباب الأسر مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب يتم إظهار السبب مؤكدا أن باب التظلمات سيبقى مفتوحا دائما.



وزاد أن 120 ألف أسرة هي من أشد الأسر فقرا في الأردن، حيث يستهدف برنامج الدعم النقدي الموحد الأسر الفقيرة والمحتاجة من فئات الفقراء الذين يعملون ودخلهم يقل عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة.