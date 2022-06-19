التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير مديرية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية عامر الحياصات إن الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال. اضافة اعلان





وقال الحياصات لـ "الوكيل الإخباري" إنه يوجد في المملكة 1159 حضانة خاصة ، و2 حضانة منزلية مرخصة.



وأضاف أن إنشاء 40 ألف حضانة تعمل على توفير 70 ألف فرصة عمل.



وأشار إلى أن التسهيلات المعلنة من وزارة التنمية الخاصة بالحضانات المنزلية تتمثل بتقديم الطلب الكترونيا لتوفير الوقت والجهد .



وبين أن ترخيص الحضانات الخاصة يكلف مالكيها 200 دينارا لأول مرة و25 دينارا سنويا أما ترخيص الحضانات المنزلية مجانا.



ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هناك حاجة إلى انشاء 40 ألف حضانة، نظراً للدور الرئيس الذي تقدمه الحضانات ومساهمتها في تنمية الطفولة المبكرة وما توفره من بيئة آمنة للطفل.