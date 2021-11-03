الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 02:38 م

المعونة يحول دعما نقديا لأسر منتفعة من برنامج تكافل3

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الوكيل الاخباري - حول صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاربعاء، الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3).

وقال مدير عام الصندوق بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 71 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وبمبلغ إجمالي قدره 13 مليون دينار.

وبين أن الدعم النقدي هو عن شهري أيلول وتشرين أول الماضيين، وهي الدفعة قبل الأخيرة من دفعات المخصصة للبرنامج الذي ينتهي العمل به نهاية العام الحالي.

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