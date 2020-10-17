السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الهند: 837 وفاة وأكثر من 62 ألف إصابة جديدة بكورونا

توضيح هام حول موعد انتهاء حظر التجول الشامل

المفرق: جلسات توعوية حول الانتخابات النيابية

السعودية :21 وفاة و359 إصابة جديدة بكورونا

الأشغال تعتذر عن إستقبال المراجعين في مركز الوزارة لمدة ثلاثة ايام

تعليق دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في 38 مدرسة - أسماء

تحذير من وزارة الصحة بسبب تفشي كورونا

الطويسي: استكمال عملية إعادة هيكلة وزارة الثقافة

اندونيسيا: 84 وفاة و4301 إصابة بكورونا




السبت، 17-10-2020 08:07 م

المفرق: جلسات توعوية حول الانتخابات النيابية

10202011195932750287776



الوكيل الاخباري - نفذت مؤسسة رفد المعرفة للتنمية والتدريب، جلسات تثقيف أقران لحملة (نحن نشارك ونراقب)، بالشراكة مع مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني.
اضافة اعلان

وقال رئيس مؤسسة رفد المعرفة، يزن شديفات، اليوم السبت، إن الجلسات تضمنت عدة محاور حول التوعية بقانون الانتخاب والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية بناء على البرامج الانتخابية.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى مراقبة ومساءلة المرشحين على برامجهم الانتخابية، ورصد أهم القضايا والتحديات التي يسعون من خلالها مشاركة المواطنين قضاياهم، وتفعيل دورهم الرقابي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020818229199768614

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

10202017115939509374528

توضيح هام حول موعد انتهاء حظر التجول الشامل

10202017134158926054254

الأشغال تعتذر عن إستقبال المراجعين في مركز الوزارة لمدة ثلاثة ايام

تربية

تعليق دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في 38 مدرسة - أسماء

10202016192934144173159

تحذير من وزارة الصحة بسبب تفشي كورونا

وزارة الثقافة

الطويسي: استكمال عملية إعادة هيكلة وزارة الثقافة

أخبار متعلقة
143-135131-jordan-crown-prince-global-integration_700x400

ولي العهد يهنئ الطلبة الحاصلين على منحة الملك عبدالله الثاني للتعليم التقني

111

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ggggg

لجنة الاوبئة : مناعة القطيع تعني اصابة 70% من الأردنيين بكورونا