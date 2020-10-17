المفرق: جلسات توعوية حول الانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





نفذت مؤسسة رفد المعرفة للتنمية والتدريب، جلسات تثقيف أقران لحملة (نحن نشارك ونراقب)، بالشراكة مع مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني.وقال رئيس مؤسسة رفد المعرفة، يزن شديفات، اليوم السبت، إن الجلسات تضمنت عدة محاور حول التوعية بقانون الانتخاب والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية بناء على البرامج الانتخابية.ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى مراقبة ومساءلة المرشحين على برامجهم الانتخابية، ورصد أهم القضايا والتحديات التي يسعون من خلالها مشاركة المواطنين قضاياهم، وتفعيل دورهم الرقابي.