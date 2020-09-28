لجنة الاوبئة : مناعة القطيع تعني اصابة 70% من الأردنيين بكورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال الناطق باسم اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان هناك خلط يحدث عند البعض بين ما يسمى الانتشار المجتمعي والمناعة المجتمعية، وهنا فإن اللجنة تؤكد بان الفرق شاسع ما بين الحالتين .وتابع قائلا: الانتشار المجتمعي هو مرحلة من مراحل الانتشار الوبائي الذي يتميز بفقدان الرابط بين الحالات والبؤر وينتشر الفيروس في المجتمع ويسبق هذه المرحلة مرحلة الانتشار عن طريق البؤر؛ أما المناعة المجتمعية او كما يسميها البعض بمناعة القطيع فانها المناعة التي تتكون لدى المرضى عن طريق السماح بإصابة نسبة عالية من مواطني بلد ما، وهذه النسبة يحددها عامل الإنتشار لأي وباء وعليه فان النسبة اللازمة من الاصابات بهذا الوباء هو 70% على الأقل .