المقاولين تعقد ورشة تعريفية بمشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة

الوكيل الاخباري - نظمت نقابة المقاولين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ورشة عمل للتعريف بطبيعة مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة للمقاولين ضمن الفئات المستهدفة والممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KFW والذي تنفذه منظمة العمل الدولية.

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وافتتح الجلسة نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، والذي أكد أن هذه المحاضرات تأتي ضمن آلية تعريف المقاولين بالمشاريع المقبلة وآلية تقديم العطاءات، مشيراً إلى أن حجم المشاريع خلال الفترة المقبلة يفوق 4 ملايين دينار تقريباً.