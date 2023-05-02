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الثلاثاء، 02-05-2023 06:05 م

الملكة تفتتح مبنى "وجدان فضاء فني" في حديقة المتحف الوطني الأردني

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الوكيل الاخباري - افتتحت الملكة رانيا العبدالله، الثلاثاء، في حديقة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بجبل اللويبدة مبنى "وجدان فضاء فني"، وذلك بحضور الأميرة وجدان بنت فواز الهاشمي والعديد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وأعضاء مجلس أمناء الجمعية الملكية للفنون الجميلة ومدير عام المتحف وموظفيه.

ويوفر المبنى فضاءات فنية لتعليم الرسم والتصوير، والخزف والنحت، وفنون الحفر والطباعة والتصميم الجرافيكي ومواد نظرية في مجال التذوق الفني، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية متاحة للطلبة والدارسين للفنون والهواة من جميع الفئات العمرية وسيتم الإعلان عنها في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ويضم المبنى مساحات خارجية لتنظيم الأمسيات الثقافية والفنية والموسيقية، ومقهى يخدم المتدربين والزوار.

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