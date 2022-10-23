الملكة تلتقي عدداً من سيدات محافظة الزرقاء

الوكيل الاخباري - استضافت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم عدداً من السيدات من قطاعات مختلفة على مأدبة غداء في محافظة الزرقاء.



وخلال الغداء الذي أقيم في حرم الجامعة الهاشمية عبرت جلالتها عن سعادتها بلقاء سيدات لهن بصمات في مجتمعاتهن وأماكن عملهن المختلفة.



وكان في استقبال جلالتها محافظ الزرقاء حسن الجبور ونائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور سلطان المعاني، وتبادلت جلالتها الحديث مع السيدات من جمعيات ومؤسسات تربوية وناشطات في العمل الاجتماعي والخيري والتعاوني والشبابي.



وأعربت عن فخرها بسيدات الزرقاء قائلة كلنا نعرف أن الزرقاء ارتبطت بالجيش والمعسكرات، وأنتن أمهات وأخوات وزوجات رجال وشباب يرفعون الراس بوطنيتهم وعطائهم.

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