الملكة رانيا إلى الأمهات: كل عام وانتوا منورين حياتنا

الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأمهات بمناسبة عيد الأم والذي يصادف اليوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022.

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وقالت الملكة عبر حسابها الرسمي في تويتر: " لمن تضيف المحبة على كل شيء.. لأمي ولكل الأمهات، كل عام وانتوا منورين حياتنا".