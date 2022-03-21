الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة يطالب الأردنيين التأكد من مراكز اقتراعهم قبل الغد

الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاثنين - أسماء

راصد جوي: ثلوج فوق مرتفعات 900 متر الاربعاء والخميس

الملكة رانيا إلى الأمهات: كل عام وانتوا منورين حياتنا

بدء استقبال طلبات السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

استقرار أسعار الخضار اليوم الإثنين

النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب المعاد من الأعيان

الإثنين، 21-03-2022 09:18 ص

الملكة رانيا إلى الأمهات: كل عام وانتوا منورين حياتنا

ام


الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأمهات بمناسبة عيد الأم والذي يصادف اليوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022.

اضافة اعلان


وقالت الملكة عبر حسابها الرسمي في تويتر: " لمن تضيف المحبة على كل شيء.. لأمي ولكل الأمهات، كل عام وانتوا منورين حياتنا".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A4647

101 مرشح يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في إربد

FOWnFbfXwAQo1_r

الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

177767

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

0L5A1599 - Copy

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاثنين - أسماء

M63A0051

بدء استقبال طلبات السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان

320221393449343594480

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

أخبار متعلقة
هن

الهناندة يهنئ أمهات الوطن بمناسبة عيد الأم

919356_134587056734391_575391955_o

الأميرة رجوة بنت علي تكرم ناجيات من مرض السرطان بمناسبة عيد الأم

ك

تضامن: إصابات كورونا السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الأمهات خلال 2020