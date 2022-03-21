الملكة رانيا إلى الأمهات: كل عام وانتوا منورين حياتنا

الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأمهات بمناسبة عيد الأم والذي يصادف اليوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022.
وقالت الملكة عبر حسابها الرسمي في تويتر: " لمن تضيف المحبة على كل شيء.. لأمي ولكل الأمهات، كل عام وانتوا منورين حياتنا".
لمن تضيف المحبة على كل شيء.. لأمي ولكل الأمهات، كل عام وانتو منورين حياتنا#عيد_الام— Rania Al Abdullah (@QueenRania) March 21, 2022
May your lives be filled with the love that you have brought into ours… Happy #Mothersday to my mother and all mothers pic.twitter.com/sby8EpgfYu