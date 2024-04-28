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الأحد، 28-04-2024 10:41 ص

بعد توقف 4 سنوات.. "طيران الخليج" البحرينية تستأنف رحلاتها إلى العراق

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء البحرينية يوم السبت، أن "طيران الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ستستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام أربع سنوات منذ جائحة كورونا عام 2020.

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ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة "طيران الخليج" زايد بن راشد الزياني باستئناف الرحلات المباشرة بين البحرين والعراق، مؤكداً أنها خطوة مهمة في إطار جهود الشركة لمواصلة تطوير شبكة وجهاتها.


بدورها ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن الرحلات إلى العراق ستكون بواقع 11 رحلة أسبوعياً، 7 منها إلى النجف و4 إلى بغداد.


ويشار إلى أن أولى الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج إلى العراق بدأت في عام 1974، قبل أن تتوقف خلال جائحة كورونا عام 2020، حيث كانت في حينه تسير رحلاتها إلى كل من مدن بغداد والنجف وأربيل.


RT


 




 

 


 

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