الملكة رانيا بوفاة الملكة إليزابيث: سيبقى عهدها في الذاكرة إلى الأبد

الوكيل الإخباري - أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عن تعازيها الحارة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وقال جلالته، في تغريدة على منصة تويتر، "بقلب مثقل، نودع أيقونة التفاني والالتزام الذي لا يتزعزع، وهي ملكة تجسد سمات الملك المخلص والمخلص. سيبقى عهد جلالة الملكة إليزابيث الثانية في الذاكرة إلى الأبد. امل ان ترقد روحها في سلام".

With a heavy heart we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II will forever be remembered. May her soul rest in eternal peace.