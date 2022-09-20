الملك لـ عباس: القضية الفلسطينية أولوية أردنية

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية أولوية أردنية، مشددا على مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني على مختلف المستويات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة.



ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة تكثيف العمل وإدامة التنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.



كما أكد جلالة الملك، في اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أهمية شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية، لتمكينهم ودعم صمودهم.



وجدد جلالته التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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